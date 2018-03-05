S&P: Чистая прибыль банковской системы РФ в 2018 г составит 1,2-1,3 трлн руб

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской системы РФ в 2018 году составит 1,2-1,3 триллиона рублей по РСБУ при условии, что банки не понесут новых значительных убытков, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P). S&P: ЦБ в 2018 г может направить до 1 трлн руб на докапитализацию санируемых банков

"По нашим прогнозам, чистая прибыль банковской системы в 2018 году составит 1,2-1,3 триллиона рублей по национальным стандартам бухгалтерской отчетности, при условии, что банки не понесут новых значительных убытков, сопоставимых по объему с убытками за 2017 год. Однако, как мы отмечали в 2017 году, отраженные в отчетности показатели прибыли некоторых банков могут быть существенно завышены вследствие неадекватной оценки их активов и признания убытков за прошлые годы", - говорится в обзоре агентства.

В 2017 году совокупный объем резервов на возможные потери по кредитам банка "ФК Открытие", банка "Траст", Промсвязьбанка PSBR, "Рост Банка" и Бинбанка составили почти 930 миллиардов рублей, или около 60% общего объема резервов на возможные потери по кредитам 30-ти крупнейших банков, сообщает агентство.

"В связи с этим мы с осторожностью оцениваем данные отчетности ряда крупных российских банков по резервам на возможные потери по кредитам. Как следствие, мы не исключаем возможности того, что в 2018 году фактические показатели 30-ти крупнейших банков могут снова существенно отличаться от прогнозов нашего базового сценария, если некоторым крупным банкам придется создавать значительные резервы", - отмечает S&P.

По мнению аналитиков агентства, в 2018 году показатели чистой процентной маржи крупнейших российских банков останутся в целом стабильными и будут близки к уровню 2017 года. Однако начиная со второго полугодия текущего года и в 2019 году ожидается и давление на показатели маржи банков. "По нашим оценкам, чистая процентная маржа достигла 4,7% в конце 2017 года (по МСФО), и, вероятнее всего, снизится до 4% к концу 2019 года", - говорится в обзоре.

Ставки по депозитам в 2018 году будут снижаться на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

"По нашему мнению, относительно стабильная экономическая ситуация и снижение процентных ставок могут обусловить приближение показателей убытков по кредитам к средним значениям в течение экономического цикла. Мы ожидаем, что в 2018 году средний объем вновь сформированных резервов на возможные потери по кредитам у крупнейших российских банков стабилизируется на уровне примерно 2-2,5%... Мы ожидаем, что новые резервы на возможные потери по кредитам останутся умеренно негативным фактором для показателей капитализации и прибыльности банков в 2018-2019 годах", - указывает агентство.