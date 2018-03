СМИ: Amazon обдумывает создание собственного банковского сервиса

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Amazon.com Inc., по словам источников, ведет переговоры с крупными банками, включая JPMorgan Chase & Co., о создании продукта, напоминающего банковский счет, который бы онлайн-ритейлер смог предлагать своим клиентам, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пока идея находится на ранней стадии и, как допускают источники, может не воплотиться в создание реального сервиса. Переговоры с финансовыми фирмами ведутся о создании продукта, который можно было бы предлагать молодым потребителям и тем, у кого нет банковских счетов. Какой бы ни была окончательная форма этого сервиса, превращаться в полноценный банк Amazon не планирует, утверждают источники.

Продукт, аналогичный фирменному банковскому счету, может помочь Amazon снизить комиссию, которую она платит финансовым фирмам, и обеспечить ей доступ к полезным данным о доходах и расходах потребителей.

Кроме того, данная инициатива дает ответ на вопрос, который в последнее время все чаще беспокоил руководителей банков: когда же Amazon появится в их вотчине?

Amazon, которая имеет миллионы клиентов, огромную базу данных, доступ к дешевому капиталу и, похоже, безграничный кредит доверия от своих инвесторов в плане начинаний в новых бизнесах, является грозным конкурентом. Ее рыночная капитализация, превышающая 700 млрд долларов, оказалась выше, чем у двух крупнейших американских банков вместе взятых – JPMorgan и Bank of America Corp.

Впрочем, в банковской сфере Amazon, скорее всего, будет вести себя как партнер, а не как нарушитель спокойствия.

По словам источников, прошлой осенью она обратилась к некоторым банкам, попросив их предоставить идеи о создании гибридного банковского счета, и сейчас оценивает предложения этих фирм, в том числе JPMorgan и Capital One Financial Corp. Пока слишком рано говорить, какой в итоге получится продукт и позволит ли он клиентам выписывать чеки, напрямую оплачивать счета и предоставит ли доступ к национальной сети банкоматов.

Готовность Amazon к сотрудничеству подтверждает то, о чем уже давно говорят руководители банков: новые нормативные требования, введенные после финансового кризиса, хоть и негативно отражаются на прибыльности, защищают от претендентов, бросающих им вызов.

Любое желание Amazon создать свое собственное банковское подразделение обяжет ее соблюдать правила, предъявляемые к капиталу, и другие требования, которые, по всей видимости, ограничат ее агрессивную экспансию. Вдобавок она наверняка столкнется с жесткими возражениями. Так, попытки Walmart Inc., предпринятые более десяти лет назад, по получению банковской лицензии провалились, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ряда компаний и законодателей.

Если JPMorgan или Capital Onе получат задание от Amazon на создание интересующего ее сервиса, для них это станет шансом держать под рукой потенциального конкурента и одновременно укрепить связи с компанией, которая популярна у поколения двухтысячных, чьи финансовые привычки быстро меняются. В недавнем опросе 1000 клиентов Amazon, проведенном LendEDU, 38% респондентов сказали, что доверили бы Amazon обрабатывать их финансовые операции так же, как и традиционному банку.

Amazon, по словам источников, в течение нескольких лет стремится к более активным действиям в финансовой сфере, задавшись целью сократить комиссию, которую она платит банкам и фирмам, обрабатывающим платежи. Собственный банковский сервис, с помощью которого клиенты Amazon смогут напрямую снимать деньги на покупки, возможно, поможет ей снизить эту комиссию.

Однако до сих пор подобных прецедентов практически не было. Создание такого сервиса намного сложнее, чем, например, выпуск кобрендовой кредитной карты.

Превращение покупателей Amazon в собственников финансовых счетов также может помочь компании усилить позиции в сегменте платежей, который на данный момент является фрагментированным и явного лидера в нем нет. Компания добилась незначительного успеха, пытаясь сделать свой сервис Amazon Paу доступным у других интернет-торговцев.

Теперь, как утверждают источники, Amazon стремится внедрить Amazon Pay в традиционных магазинах. Скорее всего, она начнет с Whole Foods.