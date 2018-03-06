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Глава Amazon Безос стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, сместив Гейтса


Компании / Финансы

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира в 2018 году, составленного журналом Forbes.

В настоящий момент состояние Безоса оценивается в 112 миллиардов долларов против 72,8 миллиарда долларов годом ранее. За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 миллиарда долларов. Это самый большой скачок роста состояния за всю историю, отмечает издание. Безос обогнал основателя компании Microsoft MSFT Билла Гейтса, который лидировал в списке в прошлом году, на 22 миллиарда долларов.

Третье место в списке занял еще один американец - инвестор Уоррен Баффет (84 миллиарда долларов). На четвертой строчке в этом году оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием 72 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook FB Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 91 миллиард, что на 2,8 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

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