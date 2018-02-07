"Газпром" планирует c 12 марта road show 8-10-летних евробондов в евро

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует провести с 12 марта road show еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Париже и Лондоне, по итогам которых, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды с погашением через 8-10 лет.

Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

В конце февраля "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.