ЦБ аннулировал лицензию у "Вэлтон банка"

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации с 15 марта текущего года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Вэлтон банка" (город Белогород), сообщает регулятор в четверг.

Лицензия аннулирована "в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации".

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - отмечает ЦБ.

"Вэлтон Банк" является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии является страховым случаем, который предусматривает выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным БИР Аналитик, на 1 января 2018 года банк занимал 485 место в банковского системе РФ с активами в размере 937 млн рублей, собственные средства составляли 555 млн рублей, вклады населения - 240,8 млн рублей.