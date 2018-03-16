Департамент ДКП предложит совету директоров ЦБ 23 марта снизить ключевую ставку

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Департамент денежно-кредитной политики Банка России предложит совету директоров регулятора на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента Игорь Дмитриев.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 7,5% годовых. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом ЦБ дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

"Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, который, напомню, и принимает окончательное решение", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что при принятии решения по ставке Банк России смотрит на широкий набор показателей. "Это не только опросы аналитиков и ожидания рынка, но и индикаторы рынка, например, кривая RUONIA, спреды, ОФЗ, из которых мы извлекаем ожидания", - подчеркнул глава департамента.

"В настоящее время из этих данных следует настрой рынка на снижение ставки советом директоров 23 марта, и в целом мы видим, что рыночная кривая сместилась вниз после февральского решения и коммуникации. Это ожидаемо и в целом сонаправлено с нашим взглядом", - заключил Дмитриев.