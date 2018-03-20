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ЦБ признал несостоявшимся допвыпуск акций "Совкомфлота"


Компании / Финансы

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России признал несостоявшимся дополнительный выпуск около 281 миллиона акций "Совкомфлота", следует из материалов эмитента.

Совет директоров компании в феврале заявил о намерении предложить единственному акционеру — РФ - увеличить уставный капитал "Совкомфлота" через допэмиссию.

"Основания признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся: решение Банка России от 19 марта 2018 года в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска и аннулировании его государственной регистрации", — говорится в материалах ЦБ.

Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот". Продажа 25% минус 1 акции компании планировалась и в прошлом году. В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что работа над сделкой продолжается, и есть вероятность, что она состоится в 2018 году.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России.

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