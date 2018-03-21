ЦБ отозвал лицензию у тульского "Телекоммерц Банка"

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" (Тула), говорится в сообщении регулятора.

В деятельности банка регулятором были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого на протяжении IV квартала прошлого года года и I квартала текущего 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

"В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

В кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 457 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,3 млрд рублей, собственные средства - 375,7 млн рублей.