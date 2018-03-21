Казначейство РФ планирует доходы от своих операций в 2018 г на уровне 80 млрд руб

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральное казначейство РФ планирует доходы от своих операций в 2018 году на уровне 80 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя Казначейства Станислав Прокофьев.

При этом, по его словам, Казначейство может полностью перейти на рыночные обеспеченные инструменты размещения временно свободных средств бюджета.

"При хорошем развитии кэш-менеджмента, я очень осторожно хотел бы предположить, мы можем в следующем году достигнуть ситуации, когда все наши размещения, во-первых, будут рыночными, во-вторых, будут обеспечены", - сказал Прокофьев, выступая на коллегии Казначейства.

Среди инструментов, которые Казначейство планирует использовать в текущем году, он назвал размещение временно свободных средств бюджета по сделкам РЕПО с плавающей рыночной ставкой, размещение средств бюджета по сделкам "валютный своп", депозиты через центрального контрагента.

"Через центрального контрагента мы планируем расширить спектр залоговых инструментов (сейчас это только ОФЗ) на корпоративные ценные бумаги, чтобы размещать эти деньги в более широком круге банков под залог, и чтобы потихонечку при условии, если этот инструмент будет запущен и востребован, именно им заместить наш самый старый инструмент депозитов, которые мы даём узкому кругу банков без обеспечения", - сказал он.