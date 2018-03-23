Приток в фонды активов РФ за неделю сократился в 2,3 раза

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 21 марта вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 59.9 миллиона долларов против притока в 140 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России наблюдался приток в размере 59,9 миллиона долларов, что является средним показателем среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция - ред.). Это сопоставимо с притоком в 140 миллионов долларов на предыдущей неделе", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова. По их словам, 33,8 миллиона из данной суммы, поступили со стороны глобальных фондов развивающихся рынков (GEM), а из глобальных рынков, к которым в том числе относятся фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и европейские фонды, - 69,5 миллиона долларов.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с оттоком в 10,3 миллиона долларов против притока в 6,7 миллиона долларов неделей ранее. Пассивные фонды РФ зафиксировали за неделю отток в 64,7 миллиона долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 125 миллионов долларов.

В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток в 2 миллиарда долларов против 2,7 миллиарда долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 715 миллионов долларов против показателя прошлой недели в 2,5 миллиарда долларов. Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) зафиксировали приток в всего 16,9 миллиона долларов, тогда как неделей ранее показатель составлял 49,4 миллиона долларов.