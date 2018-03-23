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ФАС разрешила группе "Онэксим" купить до 100% банка МФК


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство группы "Онэксим" Михаила Прохорова о приобретении до 100% голосующих акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК), сообщается на сайте службы.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении обществом с ограниченной ответственностью "Группа Онэксим" до 100% голосующих акций акционерного общества акционерного коммерческого банка "Международный финансовый клуб" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

В феврале служба сообщала, что продлевает рассмотрение ходатайства группы "Онэксим" Михаила Прохорова о приобретении до 100% голосующих акций МФК.

"Онэксим" — один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.

Банк МФК предоставляет финансовые услуги крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам. 

В мае ФАС одобрила одобрила ходатайство "Онэксима" о приобретении 35,05% голосующих акций и увеличение тем самым доли группы в банке до 47,85%. Согласно информации на сайте Банка России, сейчас Михаилу Прохорову напрямую принадлежит 27,74% акций банка, косвенно через кипрский Onexim Holdings Ltd. — еще 19,71%, Winterlux Виктора Вексельберга после покупки доли у председателя совета директоров Evraz Александра Абрамова — 39,42%, и Екатерине Игнатовой — 13,14%.

По данным БИР Аналитик, банк МФК на 1 января занимал 102 место в банковской системе РФ с активами 49,9 млрд рублей.

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