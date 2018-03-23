МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ассоциация "Россия" предлагает объединить профессиональные банковские организации в единую структуру для повышения эффективности, говорится в заявлении ассоциации.

"В настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены ассоциации "Россия" видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру", - говорится в сообщении.

"Мы обращаемся к вам с инициативой вынести на обсуждение общих собраний профессиональных ассоциаций и союзов, членами которых вы являетесь, вопрос о необходимости объединения в единую организацию, которая сможет стать центром правовой, аналитической и экспертной работы всего банковского сообщества", - обращается ассоциация к организациям - членам профессиональных банковских объединений.

Ранее в интервью агентству "Прайм" глава ассоциации "Россия" Георгий Лунтовский сообщил, что не исключает в скором времени инициатив слияния с Ассоциацией российских банков (АРБ).

Прошлым летом ряд крупнейших российских банков, включая Сбербанк SBER и ВТБ, заявили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов. Большинство из них при этом вошли в ассоциацию "Россия". После этого ряд СМИ сообщал, что две ассоциации могут быть объединены. Сам Лунтовский в начале декабря также не исключал слияния с АРБ.