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АСВ: Выплаты вкладчикам московского "ОФК Банка" начнутся 2 апреля через Сбербанк


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского "ОФК Банка" начнутся 2 апреля, их осуществит Сбербанк SBER, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в понедельник.

Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "ОФК Банке" сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.

"ПАО "Сбербанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "ОФК Банк". Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации ПАО "ОФК Банк" начнутся 2 апреля", — говорится в сообщении.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в середине марта подсчитал для РИА Новости, что АСВ может выплатить клиентам банка около 9 миллиардов рублей. Он добавил, что убыток банка за январь составил 391 миллион рублей. По его словам, низкий уровень просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле (2,2% на 1 февраля) свидетельствует в пользу того, что кредиты предоставлялись предприятиям, связанным с собственниками банка.

 

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