FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского "Активкапитал Банка" ("АК Банка"), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, в марте этого года банк провел ряд операций, "направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами".

"Таким образом, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствует о наличии реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов", - отмечает пресс-служба ЦБ.

"АК Банк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, который предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Размер выплаты составит 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты начнутся не позднее, чем через две недели со дня отзыва лицензии регулятором.

В "АК Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 118 место в банковской системе РФ.

По информации на сайте Банка России, 50,1% акций банка принадлежит ростовскому ООО "Лира", бенефициарами которого являются Григорий Оганесян и Андрей Вейс; 20,19% - Алексею Леушкину, 10,8% - ООО "Волга", бенефициаром которого является Надежда Кузьмина, а также ряду физлиц напрямую и ООО "Акварель" (3,2%).

Версия для печати

Отзыв лицензий ЦБ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ