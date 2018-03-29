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Биржевой оператор CME Group купит британскую NEX Group за $5,5 млрд


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский биржевой оператор CME Group Inc. достиг соглашения о покупке британской компании, специализирующейся на финансовых технологиях, за 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов), говорится в совместном пресс-релизе компаний.

По условиям сделки, акционеры NEX получат 5 фунтов и 0,0444 новой акции CME за каждую акцию компании. Таким образом, сделка оценивает одну ценную бумагу NEX в 10 фунтов. Покупка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. Ее завершение ожидается во второй половине 2018 года после получения одобрения регулирующих органов.

"Эта сделка объединяет двух биржевых операторов для создания ведущей клиентоориентированной компании на мировом рынке, которая будет предлагать лучшие способы торговли и управления рисками по фьючерсам, наличным и внебиржевым продуктам", - говорится в пресс-релизе.

Американский биржевой оператор CME Group Inc. основан в 2007 году путем объединения ведущих бирж Чикаго (CHX) и Нью-Йорка (NYSE).

Британская компания NEX специализируется на финансовых технологиях и занимается управлением электронными платформами для торговли облигациями и валютами. Число ее сотрудников составляет 1,9 тысячи человек.

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