ФАС разрешила "Сафмару" приобрести НПФ "Доверие"

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) о приобретении ООО "Инвест-проект", которому принадлежит НПФ "Доверие", следует из решения ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест-проект", а также о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО "НПФ "Доверие", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в документе.

Акционеры "Сафмар ФИ" на внеочередном собрании 23 марта одобрили приобретение НПФ "Доверие", в частности так называемую сделку с заинтересованностью - по приобретению 67,3% в компании "Инвест-проект", которой принадлежит этот фонд. Оставшиеся 32,7% "Инвест-проекта" принадлежат компании, не аффилированной с холдингом.

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" планирует присоединить НПФ "Доверие" к своему основному пенсионному активу - НПФ "Сафмар". В рамках консолидации пенсионного бизнеса группы "Сафмар" также планируется акционировать и присоединить к НПФ "Сафмар" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-фонд".