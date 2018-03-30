Новикомбанк вышел из Ассоциации российских банков

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Новикомбанк 22 марта принял решение выйти из Ассоциации российских банков (АРБ), следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Новикомбанк принял решение о прекращении участия в АРБ. Решение принято 22 марта на общем собрании акционеров в связи с необходимостью сосредоточить усилия по представлению позиции банка в рамках одной структуры, отстаивающей интересы банковского сообщества", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в этой связи банк решил сконцентрировать работу в данном направлении в рамках Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия"). "Это позволит более эффективно и планомерно использовать экспертный и кадровый потенциал Банка в профессиональной среде", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Новикомбанк постоянно стремится к совершенствованию предоставляемых услуг. Для применения новейших технологий, внедрения передовых зарубежных практик в нашей стране необходимо эффективное взаимодействие между банками. Уверена, совместная работа ведущих отечественных финансистов в рамках совета ассоциации "Россия" позволит сделать значимый шаг в развитии банковского сектора", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк был основан в 1993 году, приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

По данным БИР Аналитик, на 1 января Новикомбанк занимал 28-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 334,4 миллиарда рублей.