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Средняя рублевая ипотечная ставка в феврале достигла очередного минимума - 9,75%


Недвижимость и строительство / Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в феврале достигла очередного минимума и составила 9,75%, сообщает ЦБ РФ в пятницу.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года — 9,79%.

"В феврале 2018 года средневзвешенная ставка по предоставленным в течение месяца ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75% (в январе — 9,85%)", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает рост объемов ипотечного жилищного кредитования на 34,3% к январю под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения. По его данным, банки предоставили населению более 102 тысяч рублевых ипотечных кредитов почти на 200 миллиардов рублей.

Совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в январе 2018 года составила 9,85%, в ноябре 2017 года — 9,8%, октябре — 9,94%, сентябре — 10,05%, августе — 10,59%

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