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Украинский Приватбанк подал иск на $3 млрд к PwC из-за нарушений при аудите


Компании / Финансы / Банки

КИЕВ, 2 апр - ПРАЙМ. Украинский государственный Приватбанк подал иск к международной консалтинговой компании PwC на 3 миллиарда долларов из-за нарушений в ходе проведения аудита, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

Нацбанк Украины в июле 2017 года отозвал право PwC на проведение аудита украинских банков из-за неудовлетворительной аудиторской проверки Приватбанка. По данным регулятора, после сравнения аудита баланса активов Приватбанка от компании EY и от PwC Нацбанк обнаружил разницу более чем в 160 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов по текущему обменному курсу).

"В суд Никосии (Кипр) подан официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина). Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов США в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC…прежде всего, при проверке финансовой отчетности ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Правительство Украины в декабре прошлого года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В рамках финансового оздоровления государство уже докапитализировало Приватбанк более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).

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