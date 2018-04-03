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ФАС хочет запретить использовать в рекламе банков информацию о госучастии в их капитале


Компании / Финансы / Банки
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет запретить использование в рекламе финансовых услуг банков информацию о государственном участии в их капитале, сообщил замглавы службы Андрей Кашеваров.

"Мы с Центральным банком обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии прямого или косвенного государственного участия в уставном капитале", - сказал Кашеваров, выступая на съезде Ассоциации российских банков.

Замглавы ФАС отметил, что существует много случаев, когда банки в рекламе обещают "лучшее предложение", основываясь на том, что они госбанки и тем самым потенциально более устойчивые.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. 15 декабря 2017ЦБ: Доля госбанков в банковском секторе РФ выросла до 66,2%

"В принципе в рекламе, на наш взгляд, это не должно допускаться, и поэтому здесь будем формулировать соответствующие предложения по введению запретов", - добавил он.

В конце января замглавы ФАС сообщал, что ведомство фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.

Как сообщала в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2%.

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