FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год российские кредитные организации выдали малом и среднему бизнесу 6,1 трлн рублей кредитных денег. Как пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА", это на 15% больше, чем в 2016 году.

Впервые с 2013 года, отмечает издание, кредитование малых и средних предприятий выросло. Тем не менее, докризисных значений этот показатель не достиг: за 2013 год банки выдали 8,1 трлн рублей кредитов.

По данным Банка России, регулирующего кредитование в стране, объем кредитов малому и среднему бизнесу сокращается четыре года подряд – минус 7% в 2017 году - 4,2 трлн рублей. Однако исследование "Эксперт РА" отмечает, что эта отрицательная динамика в первую очередь связана с изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были внесены в августе 2017 года, из-за чего свыше 600 тысяч организаций выпали из статьи субъектов малого и среднего бизнеса.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ