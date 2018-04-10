Кудрин не ждет снижения ставки ЦБ РФ в ближайшее полугодие

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ в нынешних внешних условиях придется дополнительно следить за инфляцией, не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее полугодие, считает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Несмотря на некоторый выход иностранных инвесторов с российского фондового рынка, тем не менее, мы сейчас имеем высокую цену на нефть. В этой связи серьёзных новых колебаний (курса рубля - ред.) я не жду. Кроме того, ослабленный рубль помогает российскому экспорту, и ряд отраслей, скорее всего, заработают на данном курсе. В целом баланс будет неплохим, это не повлияет сильно на экономический рост", - сказал он журналистам.

"С другой стороны, это потребует от ЦБ дополнительного внимания к инфляции, поэтому, думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит", - добавил Кудрин.