ФАС вновь признала "Тинькофф банк" нарушителем за недобросовестную рекламу карты

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь признала недобросовестной рекламу карты "Тинькофф Банка", которая вводила потребителей в заблуждение, сообщает служба.

"Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу карты АО "Тинькофф Банк", утверждающую о возможности получения определенного процента годовых на остаток по счету и кэш-бека до 5% за любые покупки и снятие денег в любом банкомате без комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реклама распространялась в эфире телеканалов и в нижней части видеоролика мелким трудно читаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда условий.

Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что является недопустимым в силу действующего законодательства, сообщает служба. Таким образом, "Тинькофф Банк" признан нарушившим закон о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения.

Ранее в апреле ФАС РФ также признала "Тинькофф банк" нарушившим закон за рекламу процента на остаток по счету и повышенного кэш-бека с нечитабельными условиями.