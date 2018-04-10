ЦБ: Банки США начали мешать расчетам на Лондонской бирже из-за новых санкций против РФ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банки США уже начали чинить препятствия американским инвесторам в расчетах на Лондонской фондовой бирже из-за новых санкций против РФ, заявил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Вчера, насколько мы понимаем, американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть", - сказал Швецов в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.

Он уточнил, что с препятствиями столкнулись только американские инвесторы. "Американским инвесторам. Эти санкции касаются американских инвесторов, им запретили проводить операции", - сказал первый зампред ЦБ РФ.

При этом, по его словам, ограничения касаются не только российских активов. "Они не обязательно российские. Там не только российские активы", - отметил Швецов.

На уточняющий вопрос, касаются ли ограничения именно санкционных активов, он ответил так: "Еще раз вопрос: а санкционные ли активы? Мне кажется, надо юристам во всем этом спокойно разобраться, и как только будет ясность юридическая - будет снижение волатильности".

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться.