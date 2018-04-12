Банк "Югра" подал кассацию на решение суда о законности отзыва лицензии

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Банк "Югра" в лице бывших топ-менеджеров и собственников подал кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ об отзыве у него лицензии, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила в суд первой инстанции еще 27 марта, она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Собственники "Югры" просят отменить решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление "Югры", просившей признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.

Столичный арбитраж 30 марта зарегистрировал также кассационную жалобу собственников "Югры" в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ РФ о введении в кредитную организацию временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Центробанк.

Агентство по страхованию вкладов ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ сообщал, что разница между обязательствами и активами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

В то же время представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.