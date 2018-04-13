ЦБ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс банка"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского "Конфидэнс банка", говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает Банк России, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов регулятора по части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.

В то же время банк проводил сомнительные транзитные операции.

"Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Конфидэнс Банк" меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения", - пишет пресс-служба ЦБ.

"Конфидэнс Банк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее чем через две недели со дня отзыва лицензии.