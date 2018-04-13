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ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Лидер"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Лидер" (Москва), сообщает регулятор.

По данным ЦБ, в деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, как отмечает регулятор, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

"Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО "Лидер" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО "Лидер" с рынка банковских услуг", - говорится в сообщении.

В НКО назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО "Лидер" на 1 апреля занимала 488-е место в банковской системе РФ.

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