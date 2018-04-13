IBS отложила IPO на Московской бирже из-за волатильности на рынке

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Компания "ИБС ИТ Услуги" (IBS) отложила первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже из-за волатильности на рынке, сообщили РИА Новости в компании.

IBS в начале апреля объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предполагалось, что акции будут допущены к торгам в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний. Ожидалось, что по итогам размещения доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают Citigroup и Renaissance Capital, совместным букраннером - SOVA Capital. Менеджером размещения акций для розничных инвесторов является Альфа-банк.

Ранее в пятницу источник РИА Новости в финансовых кругах сообщил, что организаторы размещения в пятницу должны были завершить консультации с инвесторами, так называемые investor education, по итогам которых принять решение о проведении сделки и ее ценовых параметрах.

По его словам, инвесторы проявили интерес к компании, которая является одним из ведущих поставщиков ИТ-сервисов на российском рынке, однако последние события, главным образом волатильность на фондовом рынке, вызванная новыми антироссийскими санкциями, вызывают неопределенность относительно риска и дисконта на Россию в целом.