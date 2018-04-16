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Moody's: Блокчейн снизит затраты и риски для банков, но ограничит их доходы


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Внедрение технологии блокчейн способно снизить затраты и риски для банков, при этом ограничив для них комиссионный доход, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Технология блокчейн (blockchain) — это система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

"Банки могли бы значительно выиграть от разработки и внедрения технологии блокчейн с точки зрения повышения эффективности, сокращения затрат и снижения рисков. Но внедрение этих технологий также ограничит размер комиссионных и прибыль от операций с иностранной валютой, что, в свою очередь, повлияет на выручку", - говорится в обзоре.

Плюсы технологии блокчейн для каждого отдельного банка будут разными и будут зависеть от нынешней структуры затрат и доходов финансового учреждения и его готовности к изменениям, продолжает агентство. Наибольшие преимущества использования блокчейна получат банки с большим объемом трансграничных операций: расчетное время проведения и риски таких транзакций могут быть значительно снижены. Наибольшие же негативные эффекты почувствуют банки, которые зависят от комиссионной прибыли, получаемой за обработку операций.

Агентство уточняет, что швейцарские банки больше других рискуют от внедрения технологии блокчейн, поскольку 50% их доходов приходится на комиссии. Чуть меньший негативный эффект почувствуют итальянские, канадские и израильские банки, у которых на прибыль от комиссий приходится примерно 35% доходов. А банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще менее склонны полагаться на комиссионную прибыль, подчеркивает Moody's.

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