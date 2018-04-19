Сбой в POS-терминалах "Зенита" привел к двойному списанию средств клиентов ряда банков

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Технический сбой в платежных терминалах банка "Зенит" стал причиной двойного списания средств с карт клиентов ряда банков, сообщили РИА Новости в колл-центре банка "Зенит".

"Да, был сбой, 16 апреля произошло двойное списание. По данному вопросу средства будут возвращены в течение 1-2 рабочих дней автоматически на карты", - пояснили в колл-центре банка "Зенит".

Сотрудник банка уточнил, что данный сбой затронул клиентов ряда банков. Также он отметил, что в настоящее время "Зенит" занимается решением данной проблемы, и возврат средств клиентов произойдёт в ближайшее время.

Вместе с тем, при звонке в колл-центр банка "Открытие" автоответчик оповещает клиентов о возможности двойных списаний по картам. "Были двойные списания из-за того, что финансовое подтверждение было от банка "Зенит", данные от их POS-терминалов (платёжных терминалов - ред.) приходили в банк "Открытие" некорректно. Сейчас банк "Открытие" в курсе, всё будет исправлено в ближайшее время", - сообщил сотрудник контакт-центра банка "Открытие". По картам самого банка проблем у клиентов не было, уточнил собеседник агентства. "Нет, проблемы были у устройств банка "Зенит", - пояснил он.

В банке "Открытие" подтвердили ошибочное списание средств с карт ряда клиентов из-за проблем в POS-терминалах банка "Зенит". "Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить. Объем операций незначительный, со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие".

Комментарием банка "Зенит" РИА Новости пока не располагает.