FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ВСС разработает новую стратегию развития рынка страхования РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков планирует разработать новую стратегию развития российского рынка страхования, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на встрече с журналистами в четверг.

Стратегию развития рынка страхования на период до 2020 года правительство РФ утвердило еще в 2013 году.

"Она была разработана нами... но так много утекло воды, что многие положения устарели, целый ряд задач ставили совершенно по другому, поэтому мы решили это дело обновить... Рабочая группа комитета по связям с госорганами ВСС провела очень большую работу... На базе того, что мы наработали по семи целям по 45-50 задачам будет разработана новая стратегия", - сказал Юргенс.

Исполнительный директор - статс-секретарь АО "Согаз" Елена Александрова, которая возглавила рабочую группу, выступая в четверг на конференции "Стратегия развития. Вектор движения" рассказала о семи стратегических направлениях.

Это развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия граждан к институту страхования и борьба с злоупотреблениями; расширение рынка страхования; снижение регулярной нагрузки на страховщиков и оптимизация нормотворческой деятельности; развитие электронного страхования; либерализация и совершенствование ОСАГО; развитие страхование жизни; совершенствование системы ОМС и внедрение классических страховых принципов.

"Сегодня президиум принял за основу все эти цели... База есть, теперь надо написать саму стратегию... С комментариями и пожеланиями выступил зампред ЦБ Владимир Чистюхин - одобрительно отнёсся, сделал несколько важных замечаний, которые мы учтём... Представим более менее стройную вещь 6 июня на нашей конференции", - заключил Юргенс.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ