Минфин США помог вернуть "Русалу" 122 млрд руб капитализации за два дня

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин США своим заявлением о возможности снятия санкций с "Русала" помог компании вернуть 122 миллиарда рублей капитализации за два дня, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они максимально подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании с закрытия пятницы к этому моменту выросла на 122,3 миллиарда рублей (около 2 миллиардов долларов) и составляла около 471 миллиарда рублей.

К 10.24 мск акции "Русала" росли на 9,7% - до 29,6 рубля, ГДР En+ - на 6,2%, бумаги "ГАЗа" GAZA– на 1,3%, свидетельствуют данные Московской биржи.

OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".