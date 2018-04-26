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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин"


Финансы / Банки

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Эльбин" (республика дагестан), говорится в сообщении регулятора.

В сообщении ЦБ отмечается, что "надзорным органом установлена вовлеченность АО АКБ «ЭЛЬБИН» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы".

Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся 10 мая.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта текущего года банк занимал 472 место в банковской системе РФ с активами в размере 706,2 млн рублей, собственные средства - 321,8 млн рублей, вклады - 73 млн рублей.

 

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