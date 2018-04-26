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ЦБ отозвал лицензию у банка "Новый кредитный союз"


Финансы / Банки

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Новый кредитный союз", говорится в сообщении регулятора.

Вывеска банкаЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин"

"В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщает пресс-служба ЦБ.

"Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла", - добавляется в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов.Выплаты начнутся не позднее, чем через две недели со дня отзыва лицензии регулятором.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке

По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимал 392 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,6 млрд рублей, собственные средства - 431,7 млн рублей, вклады - 431,1 млн рублей.

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