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НПФ, МФК, УК и страховщики до 2 июля обязаны раскрыть структуру собственности


Фонды / Финансы

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые организации, управляющие и микрофинансовые компании до 2 июля 2018 года обязаны будут раскрыть свою структуру собственности, сообщила журналистам глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.

Банк России в связи с вступлением в силу 28 января закона 281-ФЗ, ужесточающего и унифицирующего требования к деловой репутации участников финансового рынка, разработал положение 662-П (вступило в силу с 3 апреля 2018 года), распространяющее требование о раскрытии структуры собственности на некредитные финансовые организации - НПФы, страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компании.

Требование о раскрытии на сайте ЦБ РФ информации о структуре собственников для кредитных организаций в настоящее время является обязательным. Данную информацию кредитные организации опционально также могут раскрывать у себя на сайте.

В отношении НПФ требование о размещении структуры собственности является обязательным как на сайте Банка России, так и на сайте самого фонда. Страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компании обязаны размещать структуру собственности у себя на сайте.

В течение 90 дней со дня вступления положения 662-П, то есть до 2 июля, негосударственные пенсионные фонды обязаны будут разместить информацию о своей структуре собственности на сайте Банка России, страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компаний должны будут это сделать на своих сайтах. Кредитные организации к этому времени обязаны будут обновить информацию на сайте ЦБ РФ о своей структуре собственности.

На текущий момент на сайте Банка России размещена информация о структуре собственности 714 финансовых организаций, в том числе 450 действующих банков - участников системы страхования вкладов и 3 НПФ.

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