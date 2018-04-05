Чистый приток в фонды активов РФ за неделю упал почти в 35 раз

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 25 апреля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 8 миллионов долларов против притока в 277 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк SBER КИБ".

Таким образом, приток за неделю упал в 34,6 раза.

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия была среди отстающих (по уровню притока — ред.) стран БРИКСТ наряду с Индией, обе страны зафиксировали приток примерно в 8 миллионов долларов. Лидером был Китай, который получил 991 миллион долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), зафиксировали отток средств на 32,7 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали отток в 24,9 миллиона долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 32,8 миллиона долларов.

"Хотя Россия получала высокие показатели в течение последних двух недель из-за высоких цен на нефть… в последнюю неделю рост доходности гособлигаций США, а также сопутствующие опасения по поводу инфляции в США и глобального рынка акций привели к некоторому снижению вложений средств в фонды во всем мире. Недавнее плато в ценах на нефть также, вероятно, снизило интерес к пассивным фондам России", — поясняют эксперты.

Фонды развивающихся рынков в целом за минувшую неделю зафиксировали приток средств на 1,7 миллиарда долларов против 3,7 миллиарда долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) за отчетную неделю привлекли 1,1 миллиарда долларов. Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с притоком на сумму 641 миллион долларов. Фонды рынка EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) зафиксировали чистый отток в 38 миллионов долларов против притока в 212 миллионов долларов неделей ранее.