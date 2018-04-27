Дальнейшее снижение ставки ЦБ остановили санкции

МОСКВА, 27 - апр, ПРАЙМ, Александр Жирнов. Центральный Банк Российской Федерации 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Этого решения ожидало большинство участников рынка. В пресс-релизе ЦБ прогнозируется ускорение приближения инфляции к целевому уровню в 4% в связи с ослаблением рубля в апреле 2018 года. При этом регулятор надеется на ее сохранение в этих пределах в период до 2019 года. Из заявления Центробанка ясно, что денежно-кредитная политика ближайшего времени будет нейтральной и вероятность дальнейшего снижения ставки сокращается. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", Центральный Банк в условиях новых санкций, введенных против России в начале апреля, и колебаний курса рубля, вызванных этим, занял выжидательную позицию. Действительно, скорее всего, стоит ожидать завершения процесса снижения ставки, который длится с января 2015 года.

Серьезных движений от Центробанка рынок не ждет

По мнению главного инвестиционного стратега финансовой группы «БКС» Максима Шеина, от Центробанка была ранее некая индикация о том, что возможно дальнейшее планомерное понижение ставки, если инфляция будет низкого уровня. Однако, в целом, после новой санкционной волны, после того, что произошло на валютном рынке, никто особо не ждет от ЦБ серьезных движений в этом направлении.

"Во всяком случае, пока не прошла инаугурация, не произошли перестановки в правительстве", - добавил Шеин.

По его словам, рынок пока, скорее всего, просто не заглядывает далеко. Но, судя по доходностям, особо на дальнейшее снижение ставок не закладывается.

"Раньше кривая доходностей у России была инвертирована. Сейчас в таком явном виде нет этой ситуации. Видимо, все понимают, что инфляция реально выше, чем официально говорит Госкомстат", - добавил Шеин.

Шеин считает, что Центробанк показал своим решением по ставке, что он занял умеренно-выжидательную позицию.

Вопрос нормализации становится неочевидным

По словам профессора финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олега Шибанова, с этим решением Центробанка "история получилось достаточно любопытная". Еще в начале апреля опрошенные агентством Bloomberg "предсказатели" считали, что снижение ключевой ставки продолжится, поскольку Центральный банк хотел бы в этом году завершить нормализацию. Но события последних двух недель - новые санкции в начале апреля и снижение курса с 57 до нынешних 62 рубля за доллар - оказали прямое влияние на всех. Аналитики резко сменили мнение, предположив, что ставку менять не надо. И Центральный Банк, в итоге, тоже ее не поменял.

"Когда у нас курс прыгает, это автоматически оказывает влияние на импортные цены, те товары, которые мы импортируем. И способно повлиять на инфляцию. Поскольку у ЦБ цель – 4% к концу года, не выше, он решил подождать и консервативно посмотреть на то, что будет происходить", - пояснил Шибанов.

Эксперт отметил, что санкции, негативно повлиявшие на "Русал" и другие российские компании, буквально обвалив стоимость акций, могут оказать воздействие и на экономику в целом. Ввиду этого, снижать сейчас ставку тяжело, поскольку не ясно, как поведут себя в дальнейшем инфляция и валютный курс.

Шибанов считает, что, судя по комментариям Центробанка, вопрос нормализации становится неочевидным.

"С точки зрения ЦБ, его сегодняшнего коммюнике, возможно, интервал правильной, более-менее равновесной ставки, для российской экономики сместился ближе к 7%, Это означает, что один или два раза ставка может быть уменьшена на 25 базисных пункта, после чего условно завершится процесс снижения, который длится с января 2015 года, когда ставка была 17%", - сказал Шибанов.

По его словам, Центробанк задумался над дальнейшими действиями. И они могут различное направление.

"В принципе, дальше ставка может и повышаться, и понижаться после достижения 6,75-7%. Санкции и курс сыграли ключевую роль. До этого все ожидали, что ставка продолжит снижаться", - добавил эксперт.

Тем временем рубль практически не отреагировал на решение Центробанка о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, о чем свидетельствуют данные торгов.



