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Чистый убыток банка "Глобэкс" по МСФО в 2017 г упал в 4,4 раза


Финансы / Банки

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток банка "Глобэкс" (контролируется ВЭБом) за 2017 год по МСФО сократился в 4,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 2,4 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Процентные доходы банка снизились на 26,3%, до уровня в 11,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 1,7%, составив 877,8 миллиона рублей. Непроцентные доходы упали в 1,3 раза и составили 2,7 миллиарда рублей.

Процентные расходы сократились в 2,1 раза, до уровня в 6,9 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль составили 332,9 миллиона рублей, снизившись на 5,2%.

Активы банка упали в 1,5 раза и составили 104,6 миллиарда рублей, обязательства — в 1,6 раза, до уровня в 86,8 миллиарда рублей.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс", а также Связь-банк (по планам ВЭБа, банки будут объединены в 2018 году) в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа. "Глобэкс" занимает 56-е место среди банков РФ, по данным РИА Рейтинг на 1 апреля.

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