СМИ: Промсвязьбанк может засекретить правление, чтобы избежать санкций для руководства

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Промсвязьбанк рассматривает возможность не раскрывать персональный состав органов управления, такая мера может помочь защитить менеджмент банка от попадания под персональные санкции, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку.

Сейчас банки обязаны раскрывать на своем сайте информацию о квалификации и опыте работы членов совета директоров, правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и бухгалтеров филиалов, отмечает издание. Кроме того, кредитные организации раскрывают конечных собственников. В случае выпуска публичных бумаг в ежеквартальных отчетах также указывается персональный состав правления эмитента.

ЦБ уже разработал ряд мер, направленных на засекречивание информации о попавших под санкции лицах и о сделках, связанных с гособоронзаказом, отмечает издание. В частности, один из проектов постановления разрешает не раскрывать акционеров, включенных в санкционные списки, пишет газета. В конце 2017 года были внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", которые наделяют правительство правом "определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации", подлежащей раскрытию в соответствии с этим законом.

По данным газеты, решение не раскрывать персональный состав органов управления Промсвязьбанка пока не принято. В Банке России не ответили на запрос газеты, в Промсвязьбанке отказались от комментариев.

Промсвязьбанк с середины декабря проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас владеет более 99,9% акций ПСБ. В дальнейшем банк будет передан Росимуществу, и его возглавит Петр Фрадков, который с 24 апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка. Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.