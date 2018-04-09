ВТБ закрыл кредитную линию CEFC на 5 млрд евро, открытую для покупки акций "Роснефти"

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ВТБ закрыл кредитную линию китайской CEFC в 5 миллиардов евро, открытую ранее для покупки акций "Роснефти" ROSN, сообщил РИА Новости глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Уже все закрыто", - ответил Костин на вопрос о кредитной линии.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

В начале февраля Костин говорил, что ВТБ уже открыл CEFC кредитную линию в 5 миллиардов евро, но деньги по ней не выданы. Кредитные средства предполагалось предоставлять под залог всего покупаемого пакета "Роснефти" в 14,16%.

Однако закрытие сделки CEFC по покупке акций "Роснефти" оказалось под вопросом после того, как в марте стало известно о проблемах китайской компании. Согласно данным СМИ, компания столкнулась со сложностями при привлечении кредита для оплаты пакета акций "Роснефти", а ее глава Е Цзяньмин находится на родине под следствием по подозрению в экономических преступлениях.

В начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.