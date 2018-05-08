FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биткоин торгуется чуть выше $9 тыс, продолжая дешеветь


Финансы / Рынки

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник продолжает снижение, торгуясь на уровне в 9,2 тысячи долларов после комментариев главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя IT-компании Microsoft MSFT, одного из богатейших людей мира Билла Гейтса о криптовалюте, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.40 мск биткоин дешевел на 1,88%, до 9,223 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 1,7%, до 9,225 тысячи долларов, на OKEx - на 1,5%, до 9,22 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 0,84%, до 740,53 доллара, Ripple - на 2,11%, до 0,81 доллара, Bitcoin Cash - на 3,38%, до 1590,45 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 434,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.

С начала торгов вторника биткоин опустился с уровня в 9,4 тысячи долларов, при этом в воскресенье криптовалюта приближалась к отметке в 10 тысяч долларов. Инвесторы отыгрывают комментарии по биткоину от Уоррена Баффета и Билла Гейтса. В понедельник Баффет заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что криптовалюты "плохо кончат". Он также отметил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет "мистики" вокруг криптовалют.

В то же время Гейтс назвал криптовалюту биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. "С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это похоже на теорию большего дурака в чистом виде", - сказал Гейтс.

Трейдеры также обращают внимание на новости по торговле криптовалютой. Как сообщила газета The New York Times, международный биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) работает над созданием онлайн-платформы, которая позволила бы крупным инвесторам покупать биткоин.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ