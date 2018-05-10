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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле выросла на 26,6%


Финансы / Банки

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2018 года выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 262,153 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

В апреле банк заработал 66,3 миллиарда рублей чистой прибыли.

Чистый процентный доход банка в отчетном периоде увеличился относительно четырех месяцев прошлого года на 7,2% и составил 403,8 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов, отмечает банк.

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Вклады населения в Сбербанке за январь-апрель 2018 года увеличились по РСБУ на 1,5% по сравнению с показателем на начало года - до 12,3 триллиона рублей, средства юрлиц выросли на 5,1%, до 5,9 триллиона рублей.

"Средства юридических лиц в апреле выросли на 4,5%, до 5,9 триллиона рублей. Средства физических лиц увеличились на 2,6% и составили 12,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что совокупный объем клиентских средств в апреле вырос на 567 миллиардов рублей или на 3,2%, до 18,2 триллиона рублей.

Сбербанк в январе-апреле нарастил кредитование населения на 6,8%, корпоративного сектора - на 5,1%. Объем кредитов юридическим лицам на 1 мая 2018 вырос до 12,603 триллиона рублей с 11,991 триллиона на 1 января. Кредиты населению увеличились до 5,261 триллиона рублей против 4,925 триллиона рублей на начало года.

В апреле Сбербанк предоставил корпоративным клиентам кредиты на 1,4 триллиона рублей, за четыре месяца - 4,5 триллиона рублей.

Физлицам за четыре месяца выдано более 900 миллиардов рублей. В апреле частным клиентам предоставлено более 250 миллиардов рублей.

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