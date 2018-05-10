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Nordgold полностью погасила выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold полностью погасила выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Облигации с годовым купоном 6,375% и сроком обращения пять лет были выпущены в мае 2013 года.

Ранее компания уже выкупила часть облигаций, на сумму 52 миллиона долларов. Для рефинансирования непогашенных еврооблигаций Nordgold в марте привлекла пятилетний синдицированный кредит в объеме 300 миллионов долларов. Кроме того, для погашения евробондов были использованы средства, находящиеся на балансе компании.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2017 году Nordgold увеличила объем производства золота на 11% - до 968,3 тысячи унций. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.

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