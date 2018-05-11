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Apple и Goldman Sachs планируют выпустить кредитную карту


Финансы / Банки
  • #Пластиковая карта
    © fotolia.com, Valerie Potapova

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американские компания Apple и банк Goldman Sachs ведут подготовку к совместному выпуску новой кредитной карты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Собеседники издания рассказали, что новая карта будет выпускаться под брендом Apple Pay. старт выпуска намечен на начало следующего 2019 года. Подразумевается, что таким образом корпорация Apple заменит предыдущего партнера Goldman Sachs по выпуску карт - банк Barclays.

Помимо этого, Goldman Sachs отныне будет предлагать клиентам компании Apple кредиты для совершения покупок техники iPhone и других гаджетов.

Сейчас при оплате покупателем покупок при помощи кошелька на устройстве iPhone он получает 0,15% от совершенной транзакции. Один из источников WSJ утверждает, что в рамках нового соглашения с Goldman Sachs Apple сможет более чем в два раза увеличить этот показатель.

Собеседники уточнили, что пока Apple и Goldman Sachs обсуждают условия выпуска карты.

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