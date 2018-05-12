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"ФК Открытие" не откажется от вечеринки на ПМЭФ


Финансы / Банки

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 24 мая — банк "ФК Открытие" проведет свое традиционное мероприятие — "квартирник", рассказали РБК в пресс-службе банка. Банк проводит мероприятие пятый год подряд. В этом году хедлайнером станет российская рок-группа "Чайф".

Группа "Чайф" выступит на закрытом "квартирнике" "Открытия", подтвердила РБК пресс-атташе группы Марина Залогина. "Это закрытое мероприятие корпорации "Открытие" в рамках форума. Это неоткрытый концерт, информацию о котором мы не распространяем", — сказала Залогина, отказавшись сообщить сумму гонорара музыкантов.

20 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На поддержание ликвидности банка ЦБ направлял рекордный 1 трлн рублей.

Между тем в банке указали, что "к настоящему моменту основные этапы санации банка завершены", а сам банк "успешно развивается в качестве самостоятельного финансово-кредитного института, о чем говорят финансовые результаты за первый квартал, по итогам которого банк заработал 6 млрд рублей". Расходы на организацию мероприятия в "ФК Открытие" не раскрыли.

Среди других причин, по которым банк, несмотря на санацию, решил провести "квартирник" — создание новых партнерских отношений: банк рассматривает свое мероприятие "как одну из возможностей развития в этом направлении". В связи с этим "руководство "Открытия" приняло решение поддержать традицию и провести квартирник и в текущем году", — уточнили в банке.

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Санация банка "Открытие"

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