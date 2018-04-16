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Сбербанк докапитализирует украинскую "дочку" на $317 млн


Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Сбербанк SBER увеличит уставный капитал своей украинской "дочки" на 8,3 миллиарда гривен (316,8 миллиона долларов по текущему курсу), сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Уставный капитал АО "Сбербанк" (Украина) будет увеличен на 8,3 миллиарда гривен", - сказали в банке.

Увеличение уставного капитала будет проводиться за счет конвертации в капитал существующих межбанковских кредитов, в соответствии с регуляторными требованиями Нацбанка Украины.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

В марте текущего года Украина продлила действие санкций уже против четырех "дочек" российских госбанков, так как Сбербанк продал VS Bank. Таким образом, под санкциями остаются украинский Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

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"Дочки" банков РФ на Украине

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