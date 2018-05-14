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Акционеры Райффайзенбанка решили не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г


Финансы / Банки

 

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Акционеры Райффайзенбанка на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года, следует из материалов кредитной организации.

"Утвердить чистую прибыль банка по итогам 2017 отчетного года в размере 23 миллиарда 957 миллиона 470 тысяч рублей, не выплачивать дивиденды по акциям банка за 2017 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2017 отчетного года не распределять", - говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, сообщалось, что чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО по итогам 2017 года выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом - до 29,143 миллиарда рублей.

В 2016 году совет директоров Райффайзенбанка рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за год по обыкновенным акциям на общую сумму 10,5 миллиарда рублей.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

 

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