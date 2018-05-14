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ЦБ РФ привлек в качестве санатора "Роскосмос" для финансового оздоровления Фондсервисбанка


Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России привлек "Роскосмос" в качестве санатора в рамках мер финансового оздоровления Фондсервисбанка, сообщает регулятор в понедельник. "Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акционерное общество "Фондсервисбанк". К санации банка в качестве инвестора привлечена государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", — говорится в сообщении.

План участия предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств "Роскосмоса" и дальнейшее развитие Фондсервисбанка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей госкорпорации и ее организаций в банковском обслуживании, также отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, реализация этих мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления банка и восстановления его деятельности в качестве универсальной кредитной организации, соблюдающей все установленные регулятором обязательные требования.

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