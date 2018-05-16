Банк "ФК Открытие" пытается взыскать с "Открытие Холдинга" $128 млн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - ПРАЙМ. Банк "Открытие" направил в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры иск о взыскании около 128 миллионов долларов с бывшего собственника, акционерного общества "Открытие Холдинг", сообщает в среду пресс-служба суда.

"Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принял к производству очередное исковое заявление публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" к акционерному обществу "Открытие Холдинг" о взыскании более 128 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что между "Ханты-Мансийским банком", который является правопредшественником финансовой корпорации, и обществом "Аэробус" в 2013 году были заключены договоры кредитной линии. Поручителем по ним выступило АО "Открытие Холдинг". При этом в установленные договорами сроки компания-заемщик принятые на себя обязательства не выполнила.

"Размер сформировавшейся на сегодняшний день задолженности по договорам составил более 128 миллионов долларов США. Ввиду непогашения обществом существующей перед банком задолженности обязательство по ее оплате перешло к поручителю, то есть к акционерному обществу "Открытие Холдинг", - поясняет пресс-служба суда.

Там также отметили, что в настоящее время в производстве арбитражного суда Югры находится еще 11 подобных заявлений о взыскании крупных долгов с общества "Открытие Холдинг" по кредитным договорам, в рамках которых компания также выступала в качестве поручителя.

"Открытие Холдинг" - частная финансовая группа, которая была ключевым акционером крупнейшего российского частного банка "ФК Открытие". В настоящее время банк проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.