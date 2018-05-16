Прибыль банковского сектора РФ в январе-апреле достигла 537 млрд руб

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Прибыль банковского сектора РФ в январе-апреле составила 537 миллиардов рублей, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Динамика роста во многом продолжилась в этом году. Прибыль за четыре месяца составила 537 миллиардов рублей", — сказала она, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ.

В 2017 году прибыль российских банков снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом и составила 790 миллиардов рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санации трех крупных банков.